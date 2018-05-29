Фото: "Бийский рабочий"
Власти Бийска решили спасти один из символов советского строительства — арену "Прогресс", где уже много лет нет даже намека на футбол или легкую атлетику. Город, который не может похвастаться спортивными достижениями, может лишиться сразу нескольких спортивных арен. "Прогресс" собственники разбирают по кирпичикам. А ведь в советские годы именно здесь проходили самые масштабные спортивные и культурные городские мероприятия. Территория и сами сооружения стадиона "Прогресс" с 1993 года не являются муниципальной собственностью. При этом сейчас там все заросло травой, трибуны уже давно развалились, и все это напоминает декорации к военным фильмам. Некоторое время назад ожидалось, что спортивный объект будет снесен и на его месте появится новостройка. Местные жители уже замечали там строительную технику.
На днях собственники бийского стадиона "Прогресс" предложили городу выкупить у них этот комплекс, состоящий из пяти земельных участков и строений. В данный момент мэрия рассматривает данное предложение. Речь идет о 35 миллионах рублей. Как сообщил "Бийскому рабочему" глава города Александр Студеникин, объект требует серьезных вложений, так как находится в плачевном состоянии.
"Трибун там практически не осталось, резиновых дорожек тоже", — заметил мэр.
Тем не менее он сообщил, что стадион, скорее всего, придется выкупать, поскольку других подходящих участков, где можно было бы разместить аналогичный объект, в муниципалитете нет. Еще одно условие, которое собственник уже подтвердил, – объединение всех участков в один. Выкуп будет производиться только у одного собственника.
Стадион "Прогресс" был открыт в 1965 году. До этого там был ров и березовая роща. Сразу после открытия на стадионе начала работу ДЮСШ по шести видам спорта (лыжи, футбол, хоккей, коньки, легкая атлетика, борьба). Здесь же работал самый большой в городе тир по пулевой стрельбе из пистолетов и винтовок. На стадионе проходили все крупнейшие соревнования, включая игры местного футбольного клуба "Динамо", выступали с концертами известные московские артисты.
Также существует проблема со стадионом "Авангард", который уже 10 лет разваливается. В 2017 году на его трибунах произошел пожар. Там после этого провели ремонт, но некоторые уверяли, что стадион будет снесен и на его месте собственник возведет жилой комплекс. В мэрии наукограда не могут повлиять на эти процессы, поэтому судьба "Авангарда" неизвестна.
В 2015 году за "Авангард" требовали у мэрии 16 миллионов рублей. Тогда денег не нашлось. Собственник выставил объект на продажу для строительства торгового центра. Закон охраняет исторический объект от застройки, поэтому нельзя снести стадион и возвести там очередной коммерческий объект. По сведениям бийских СМИ, земельный участок под стадионом был поделен и частично передан в пользование Русской православной церкви, которая возводит здесь просветительский центр.
Проблема со спортивными объектами обострилась при прошлом мэре Николае Нонко. Например, стадион "Юбилейный", где свои матчи проводит городская футбольная команда "Динамо", долгое время находился в руинах. К счастью, в 2012 году его реконструировали: уложили футбольное поле, возвели трибуны на несколько тысяч человек. Позже выяснилось, что никакими другими видами спорта, кроме футбола, на стадионе заниматься невозможно – там элементарно отсутствовали беговые дорожки. Поэтому городскую олимпиаду были вынуждены перенести на старые стадионы Бийска, а "Юбилейному" досталась лишь вишенка на торте, пусть и в виде футбольного чемпионата. При этом затраты на ремонт составили около 230 миллионов рублей. До этого на месте "Юбилейного" размещался стадион "Строитель", который (вы не поверите) опять же развалился. Вот такой вот сейчас в наукограде черно-белый спорт.
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