27 мая завершилось первенство России по футболу сезона 2017/2018 среди команд восточной группы ПФЛ. Барнаульское "Динамо" принимало на своём поле омский "Иртыш" и в драматичном поединке выиграло 2:1. В итоге этот локальный успех принес нашей команде третье место по итогам турнира, в котором участвовало всего лишь 6 команд.
Как пишет портал "Алтайский спорт", команды долго вкатывались в игру. Первый опасный момент возник только на 15-й минуте матча, его создали гости после розыгрыша углового. А спустя четыре минуты верный момент упустил нападающий "Иртыша" Артём Третьяков: футболист обыграл двух защитников "Динамо", вышел один на один с голкипером бело-голубых, но пробил мимо ворот. В конце первого тайма за фол на Владимире Завьялове судья назначил пенальти. К мячу подошёл сам пострадавший, но он не смог переиграть вратаря гостей Илью Ерёменко.
Гости открыли счёт на первой минуте второго тайма. После этого динамовцы взяли мяч под свой контроль, но игра проходила в центре поля, до ударов по воротам не доходило. На 66-й минуте гости остались вдесятером – Станислав Мареев получил вторую жёлтую карточку. Вскоре динамовцы усилиями вышедшего на замену Виктора Липина сравняли счёт (70-я минута), а затем гол Александра Худякова (83-я минута ) принёс динамовцам победу.
После матча главный тренер "Динамо" Сергей Шишкин в своих комментариях был краток: "Спасибо, что мы выиграли и закончили сезон на третьем месте. Всем ребятам спасибо".
"Динамо" обошло в турнирной таблице "Читу" и заняло третье место. Читинцы в последнем туре принимали на своём поле "Сахалин", который досрочно стал чемпионом, и уступили 0:1. Единственный гол забил с пенальти во втором тайме Александр Гаглоев. Именно он стал лучшим бомбардиром зоны "Восток "с 13 мячами.
Матч "Зенит" (Иркутск) – "Смена" (Комсомольск-на-Амуре) завершился со счётом 1:3.
Отметим, что в весенней части турнира динамовцы провели 9 встреч, из которых выиграли только две. Еще четыре матча завершились вничью, а три бело-голубые проиграли. Общая разница забитых и пропущенных мячей весной: 9-13.
Между тем ясности с новым футбольным сезоном у "Динамо" нет. На данный момент заканчиваются контракты как у тренеров, так и у 90% футболистов. Кроме того, свой пост уже летом покинет президент клуба Виктор Сигарев, ему на смену придет полковник ФСБ, зампредседателя АКОО ОГО ВФСО "Динамо" Алексей Минин.
Неделю назад в Москве прошло заседание комиссии по лицензированию футбольных клубов на спортивный сезон 2018/2019, по итогам которого "Динамо-Барнаул" получило лицензию. Фактически это означает допуск клуба к участию в матчах первенства и Кубка России по футболу 2018-2019 годов.
Комментарии
зачем тратить огромные деньги в тот вид спорта в котором у нас нет, не было и не будет никаких достижений?!
28.05.2018 18:10
- гость -
у вас есть предложение куда деньги девать с пользой ???