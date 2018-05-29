Жителям Алтайского края "простили" 300 млн рублей налоговых долгов

С декабря 2017 года, когда был изменен краевой закон о списании долгов граждан, налоговая служба в Алтайском крае списала 306 млн рублей задолженности по налогам в краевой и местный бюджеты. Такие данные порталу Amic.ru предоставили в региональном управлении Федеральной налоговой службы России.
Еще 837 млн рублей списано по федеральному закону.
Напомним, 30 ноября 2017 года депутаты краевого парламента расширили список оснований для признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам. Одно из оснований – долг накоплен до 1 января 2014 года и взыскать его уже нет возможности.
Из 306 млн рублей списанных за полгода долгов основная часть — это как раз долги, образованные до 2014 года.
По данным налоговой службы, на 1 апреля 2018 года задолженность по имущественным налогам имеет 941 житель Алтайского края на сумму 2,3 млрд рублей. Из этой суммы 1,3 млрд рублей — задолженность физлиц по транспортному налогу. Общая задолженность по налоговым платежам (тут уже и физлица, и юрлица, и предприниматели) — 12,6 млрд рублей.
Однако теперь депутаты это основание будут отменять (решение будет принято на сессии 31 мая), как более неактуальное (по нему большая часть налогов уже списана). Отменят и еще одно основание — должник умер более трех лет назад, если долги не взял на себя наследник.
В итоге в краевом законе "О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам" останутся следующие основания для списания долга:
- должник перестал жить в России, а долги накоплены более трех лет назад;
- истек срок по исполнительным документам или исполнительное производство закрыто, недоимка и задолженность по пеням и штрафам сформировалась не менее трех лет назад;
- долг по отмененным более трех лет назад региональным налогам, если не возбуждалось производство по делу о банкротстве.
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