Фото: old.barnaul.org
Вторая волна паводка в Алтайском крае ожидается в начале июня, и в этом году ее приход немного запаздывает из-за холодной погоды, наблюдавшейся в мае, рассказал в ходе "Медиалога" губернатор Александр Карлин.
"Кликать эту беду сами не будем, но и расслабляться тоже не станем. Низкие температуры в мае у нас и на территории Республики Алтай несколько отложили вторую волну паводка. Было бы хорошо, чтобы она пришла более сглаженной", — отметил глава региона.
По словам Александра Карлина, в районе Барнаула и Камня-на-Оби приход второй волны паводка ожидается во второй половине первой декады июня при наличии температур средних многолетних значений и при нормальном уровне осадков.
Что касается ситуации в данный момент, то сейчас на основных реках Алтая наблюдается повышение уровня воды.
Ожидается, что наиболее сложно в ходе второй волны паводка себя "поведет" Чарыш.
Также Александр Карлин подчеркнул, что ситуация с уровнем рек в крае находится на постоянном контроле.
Напомним, что активная фаза первой волны паводка в Алтайском крае пришлась на конец марта — начало апреля. Ущерб транспортной инфраструктуре, нанесенный стихией, превысил миллиард рублей.
Комментарии
"Кликать эту беду сами не будем, но и расслабляться тоже не станем..."
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Всё, словосочетание "вторая волна паводка" в Алтайском крае вне закона. Если его не произносить - пронесёт.
А кто произнесёт, того не пронесёт