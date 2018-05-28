Фото: gov.spb.ru
Губернатор Якутии Егор Борисов покидает свой пост. Глава республики отметил, что это его осознанное решение, пишет РБК, ссылаясь на Instagram-аккаунт Борисова.
"Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сегодня назрел этот момент в Якутии", — добавил он.
Губернатор отметил, что до объявления дня выборов в регионе осталось несколько дней. Он выразил мнение, что выборы якутского главы должны состояться осенью 2018 года.
"Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально", — добавил чиновник, отметив, что всегда руководствовался лишь интересами якутян и государства.
Издание напоминает, что ранее, 23 мая, "Ведомости", ссылаясь на двух близких к администрации президента человек, сообщили о возможной отставке Борисова в начале лета. Это объяснялось в том числе высоким уровнем протестного голосования на выборах президента. Владимир Путин получил в Якутии 64,4% голосов.
Сам Борисов заявил, что не слышал о планах Кремля снять его с поста.
Борисов стал губернатором Якутии в 2010 году. Он сменил Вячеслава Штырова.
Комментарии
Наш следующий?
А Наш то чё помалкиват?
Первый пошёл...
получил в Якутии 64,4% голосов
а в Алтайском крае получил 64,7% голосов...
Насосался, клещ..да и зажрался. Пора отваливать...Очко "жим-жим".., лучше самому, чем быть снятым
17.02.2018 года при совершении рейса SU 1750 Москва - Якутск (Москва, Шереметьево, Терминал D, ПЛО «Аэрофлот - Российские авиалинии») произошел инцидент с Главой Республики Саха (Якутия) Борисовым Е.Д.
Пассажир Борисов Егор Афанасьевич, 1954 г.р., должность - Глава Республики Саха (Якутия), не подчинился законным требованиям экипажа воздушного судна соблюдать Федеральные авиационные правила поведения пассажиров на борту воздушного судна, неуважительно и агрессивно относился к членам экипажа, совершал действия, унижающие честь и достоинство членов экипажа.
Пассажир Борисов Е.А. угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на свои «дружеские отношения» с Министром транспорта Российской Федерации Соколовым Максимом Юрьевичем, пытался звонить Руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александру Васильевичу.
28.05.2018 17:15
- гость -
Срамота.
Вот такие и правят.
Вашего то когда уберут? Когда весь лес в Китай продаст?
28.05.2018 18:13
- гость -
Программа называется "Саженцы ленточного бора ближнему зарубежью. Недорого."