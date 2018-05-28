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Скамья подсудимых ждет 15-летнюю школьницу из Барнаула, которую обвиняют в вымогательстве денег у сверстницы, сопряженном с насилием. При этом расправа над потерпевшей транслировалась в социальной сети.
Напомним, что этот вопиющий инцидент произошел в начале марта текущего года. Как сообщили в краевом управлении СКР, согласно версии следствия, с декабря прошлого года между обвиняемой и ее 16-летней знакомой сложились неприязненные отношения.
Так, 16-летняя девочка сообщала в администрацию школы о том, что обвиняемая находится в учебном заведении в состоянии опьянения, а также тратит деньги родителей, предназначенные для оплаты дополнительных предметных курсов.
"На протяжении двух месяцев обвиняемая требовала с обидчицы денежные средства, высказывая различные угрозы в ее адрес. В начале марта 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из подъездов жилого дома, 15-летняя девушка избила потерпевшую. При этом факт расправы был запечатлен на видео, а затем распространен в одной из социальных сетей Интернета", — уточняют в СКР.
Этот инцидент вызвал большой общественный резонанс. В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Нужны реальные сроки
Скоты. Всегда это было во все времена находились подонки вымогающие деньги. Припоминается в 55 школе девяностых был Безроднов лоботряс. Сидит поди сейчас
У нас парочка таких же мразей была. Один сидит за поножовщину, второй давно от пьянки помер. Их вовремя изолировать надо, а то они сколько крови людям попортили.
Есть мерзавцы, вымогающие деньги от некого сообщества АУЕ (арестантский уклад един) для поддержки штанов заключенным якобы.