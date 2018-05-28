Фото: mota.ru
Коня, одиноко блуждавшего по улице Выборной в Новосибирске, забрали в полицию. Об этом пишут "Вести Новосибирск", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по НСО.
Сообщается, что в полицию обратились жильцы улицы, заметив скакуна возле дома №131/2. Прибывшие на место стражи порядка забрали животное в полицию. В данный момент конь пасется возле отдела.
Хозяин коня пока не установлен. Его призывают явиться в полицию, описать животное и по возможности предоставить на него документы.
Всех, кто располагает информацией о возможном хозяине коня, просят обращаться по телефонам: 266-02-02 или 232-17-70.
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