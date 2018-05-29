Покорение Эвереста, Андрею Аршавину 38 лет и другие события 29 мая

29 мая 1953 года новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Норгеем Тенцингом была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира – Джомолунгма (Сагарматха, Эверест) – 8848 метров над уровнем моря.
29 мая 1917 года родился Джон Фицджеральд Кеннеди, 35-й президент США.
29 мая – День ветеранов таможенной службы
29 мая 1998 года американец Дэйв Смит, будучи выстреленным из пушки, пролетел почти 57 метров
29 мая свое 38-летие отмечает знаменитый футболист, экс-игрок "Зенита" и "Арсенала" Андрей Аршавин.
В 1953 году родился Александр Абдулов — талантливый российский актер, режиссер, кумир миллионов телезрителей. Он даже со счета сбивался, во скольких фильмах ему довелось сняться. В 2008 году жизнь Абдулова оборвалась по причине запущенной онкологии.
29 мая 1895 года в Англии в издательстве Heinemann вышел первый роман английского писателя Герберта Уэллса "Машина времени".
Именины 29 мая отмечают: Вит, Георгий, Юрий, Александр, Егор, Ефрем, Лаврентий, Федор, Модест, Винчеслав, Касьян.
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