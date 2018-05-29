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Дожди, грозы и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 29 мая.
Утром местами по региону ожидается туман. Дневные температуры воздуха в крае, согласно данным алтайского ЦГМС, составят +18...+23 градуса, в восточных районах местами +13...+18 градусов.
Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
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В Барнауле в первой половине дня ожидается дождь. За окном будет +19...+21 градус. Ветер южный, 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров.
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