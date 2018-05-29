Фото: Александра Черданцева
"Здесь был Вася", "Миша + Оля", "Омск 2014". Написанное "пером" на удивительных природных объектах Алтайского края вырубать приходится буквально топором. Проект "Чистые скалы – достояние Алтая" стартовал в сентябре 2017 года. На него выделено 1,5 млн рублей в виде гранта губернатора Алтайского края Александра Карлина. Специалисты чистят скальные выходы и памятники природы в популярных туристических точках, а также на отдаленных, труднодоступных участках – всего около 3000 квадратных метров в девяти районах края.
Сейчас в крае работает команда регионального отделения Русского географического общества. Работа непростая, в этом на своем опыте убедился корреспондент портала Amic.ru.
Чтобы попасть на одно из самых популярных мест Белокурихи — гору Церковку, нужно подняться более чем на 800 метров по канатной дороге. Туристам, которые оставляют надписи, достаточно иметь при себе баллончик с краской. Тем же, кто стирает эти вандальные, не постесняемся этого слова, надписи, приходится в прямом смысле тащить на гору килограммы оборудования. Написанное за пару минут стирается несколько дней усиленным тяжелым трудом.
Член Русского географического общества, координатор проекта "Чистые скалы — достояние Алтая" Валентин Смирнов рассказывает, что поверхность очень сложная, твердая, это гранит. Просто отмыть эти 150 квадратов надписей невозможно. Для мойки высокого давления негде взять воду. Эффективную для такой работы пескоструйную установку здесь использовать не получается. Кроме самой установки на гору на подъемнике пришлось бы поднять компрессор, генератор, расходные материалы. Химические методы опасны и для исполнителей, и для окружающей природы, ведь всю химию со скал надо будет смывать.
Остается только механическая очистка с помощью перфораторов, шлифовальных машин. Щетка от шлифовки стирается на глазах. Работать приходится с ювелирной точностью, чтобы не слишком повреждать камень и чтобы не оставалось некрасивых следов.
Кроме самой Церковки команда очистит памятник природы Белокурихи "Четыре брата" и несколько небольших объектов. Работа займет три-четыре дня.
Уже избавлено от "Васей" и "Маш" почти треть от запланированного — 800 квадратов — вблизи Чуйского тракта в Красногорском районе, на участках дороги Алтайское – Ая и Ая – Катунское – ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Впереди работы в Смоленском, Солонешенском, Чарышском, Краснощековском, Курьинском и Змеиногорском районах Алтайского края. Завершатся работы в октябре. Для отчета РГО предоставит фото до и после каждого объекта.
В команде РГО работают постоянно четыре человека. Это люди с опытом профессионального промышленного альпинизма, с горной подготовкой, есть спелеолог. Иногда привлекают волонтеров. Но только там, где не высотные работы и не требуется значительное использование электрооборудования.
Представители РГО за несколько месяцев работы классифицировали надписи. Валентин Смирнов называет три группы:
- Геомаркеры: "Здесь был Вася", "Омск 2014"
- Романтические надписи: "Саша + Маша", "Света, я тебя люблю"
- Мемы: "Я — кот", "Семья Бекетовых" (надпись встретилась минимум в трех разных местах в разных районах края), "Семья Жолтиковых" (только на "Бирюзовой Катуни" обнаружилось штук 10 таких надписей).
Встречаются надписи спортивных команд (несколько было от хоккейной команды "Сибирь"), коммерческих компаний.
"Пользуясь случаем, передаю привет семье Жолтиковых. Подкинули они нам работки. Но на самом деле, мне жаль людей, которые пишут на скалах и камнях. Они приезжают в потрясающие места, красивейший регион, и не понимают ничего, кроме необходимости оставить после себя какую-то отметку", — с грустью шутит Валентин Смирнов.
В прошлом году на Бирюзовой Катуни очистили скальные выступы, но уже через полгода там насчитали около 40 новых надписей.
Работы на Церковке лично проверил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.
"Мы надеемся, что все отдыхающие, все местные жители отнесутся к этой работе с пониманием и оценят весь этот труд. Я напомню, что поступления от туристско-рекреационной и курортно-оздоровительной деятельности занимают особое место в валовом региональном продукте. Основа привлекательности территории в том числе и в чистоте первозданности. Такие варварские надписи вызывают только негативные эмоции. Это искажение сути природной среды, вторжение в нее", — сказал он.
Министр также добавил, что в регионе намерены инициировать изменения в законодательство вплоть до федерального уровня. Дело в том, что сейчас в административном кодексе такое деяние, как рисование на скалах, просто не прописано. Нет преступления — нет и наказания. А между тем такая мера могла бы охладить пыл многих художников-самолюбов из народа.
Кстати, Алтайский край снова в регионах-передовиках — подобные проекты есть в единичных субъектах страны.
Комментарии
Руки пообломать, чтобы писать не могли