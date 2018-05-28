Фото: minvr.ru
Российский лидер Владимир Путин принял отставку главы Магаданской области Владимира Печеного. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу Кремля.
В указе президента отмечается, что Печеный покидает пост по собственному желанию.
Врио губернатора области стал Сергей Носов.
В пресс-службе сообщают, что глава государства провел рабочую встречу с Носовым, в ходе которой сообщил о решении назначить его врио губернатора Магаданской области.
Напомним, ранее в понедельник, 28 мая, об уходе с поста по собственному желанию сообщил губернатор Якутии Егор Борисов.
Комментарии
НУ И ЧТО.
Ну, ну когда же нашего того!
Не пойму, наш регоин вообще существует? Или мы-черная дыра или парарлельный мир? У всех в стране что то меняется...губернаторы..условия.. А мы застыли в каком то жутком прошлм