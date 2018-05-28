Проект "Культурные сезоны", реализуемый галереей "Нагорная", продолжает свой весенний сезон. С 28 мая по 3 июня организаторы проекта готовят для барнаульцев бесплатные мастер-классы по рисованию, лекции по искусству и культуре речи и театрально-музыкальный перформанс:
- вторник, 29.05, в 18.30 — мастер-класс по рисованию для детей и взрослых
- среда, 30.05, в 18.30 – лекция "Мир сказки в творчестве русских художников — Виктора Васнецова и Билибина".
-четверг, 31.05, в 18.30 — мастер-классы по рисованию для детей и взрослых
-пятница, 01.06, в 19.00 — творческое событие: перформанс на стыке музыки/живописи/поэзии
-суббота, 02.06, в 13.00 — лекция "След языка в русской культуре. Слово и дело: правило успешной коммуникации"
-воскресенье, 03.06, в 13.00 — мастер-класс по рисованию для взрослых и детей
-каждый день с 10.00 до 20.00 — выставка "Русские художники 50-60-х годов. Шедевры коллекций".
Вход на все мероприятия свободный, предварительная регистрация не обязательна, но очень желательна (предварительная регистрация даст возможность организаторам быть уверенными, что материалов хватит на всех), зарегистрироваться можно:
1. написав или позвонив по телефону: 8-963-578-11-78
2. написав на почту nagornayart@gmail.com
Участие в лекциях и мастер-классах бесплатное
Место проведения всех мероприятий – галерея "Нагорная" (ул. Аванесова, 30, телефон для справок: 8-963-578-11-78). Инстаграм проекта: cultseasons
"Культурные сезоны" – открытый образовательный проект: выставки, лекции, открытые мастер-классы и другие яркие культурные события, которые научат понимать искусство и сделают его ближе.
Проект рассчитан на 4 сезона. В весеннем сезоне организаторы привезли в Барнаул работы выдающихся российских художников 50-60-х годов из художественной коллекции Шипуновского краеведческого музея. Имена художников, произведения которых вошли в уникальную экспозицию, составляют золотой фонд российского искусства.
Помимо выставки, организаторы подготовили насыщенную программу.
Каждая неделя #культурныхсезонов (продлятся они до 17 июня) будет наполнена событиями. Следите за новостями в Инстаграме проекта: cultseasons, группа во "ВКонтакте": https://vk.com/cultseasons
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