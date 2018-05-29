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Коттедж с футбольным полем и бассейном продают в Барнауле за 9 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 235 квадратных метров находится в поселке Борзовая Заимка

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 235 квадратных метров продают в барнаульском поселке Борзовая Заимка за 9 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Дом расположен на берегу реки Барнаулки. Первый этаж построен из кирпича, второй — из бруса. Также имеется подвальное помещение.

"Независимое энерговодоснабжение (генератор Honda, Япония, насосная станция Wilo, Германия), встроенная мебель, баня 40 квадратных метров, бассейн, гараж на два автомобиля", — добавляет продавец.

На участке площадью 24 сотки выполнен ландшафтный дизайн, имеется мини-футбольное поле.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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