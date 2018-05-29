Фото: avito.ru
Коттедж площадью 235 квадратных метров продают в барнаульском поселке Борзовая Заимка за 9 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на берегу реки Барнаулки. Первый этаж построен из кирпича, второй — из бруса. Также имеется подвальное помещение.
"Независимое энерговодоснабжение (генератор Honda, Япония, насосная станция Wilo, Германия), встроенная мебель, баня 40 квадратных метров, бассейн, гараж на два автомобиля", — добавляет продавец.
На участке площадью 24 сотки выполнен ландшафтный дизайн, имеется мини-футбольное поле.
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