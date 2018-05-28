Фото: art-assorty.ru
Рост денежных доходов жителей Алтайского края сохранился по итогам четырех месяцев текущего года. Об этом пишет Алтайкрайстат.
Так, в период с января по апрель 2018 года среднедушевые денежные доходы жителей региона выросли относительно аналогичного периода минувшего года на 3,9%.
В ведомстве отмечают, что сохраняется положительная динамика реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов (доходы за вычетом обязательных платежей и инфляции): за первые четыре месяца текущего года показатель вырос относительно 2017 года на 1,3%.
Общий объем денежных доходов населения региона в январе — апреле этого года вырос на 3,2%, превысив 180 миллиардов рублей. Наибольшая доля расходов (свыше 72%) приходится на покупку товаров и оплату услуг.
Комментарии
Вранье.
что то как то не вяжется с тем что бедных стало в 2 раза больше...
То выросли, то понизились..что за бред через день да каждый день?
28.05.2018 18:19
- гость -
То выросли, то понизились..что за бред через день да каждый день?
а это для резонанса, для посещаемости, для комментариев.
О как! Как бы мы плохо жили, если нам бы не говорили, что мы богатеем? "Спасибо вам!"