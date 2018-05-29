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Карлин рассказал о страшной картине, которую не хотел бы видеть и во сне

, ИА "Амител"
Глава региона порассуждал о ценах на зерно, а также при каких условиях могут "сплясать гопака" переработчики с крестьянами

Фото: stene.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил о том, что цены на зерно за последний месяц в регионе выросли на 13-15%. В целом ситуация на рынке нормализуется, заявил глава краевого правительства в ходе традиционного "Медиалога".

По словам губернатора, в падении цен на сельхозпродукцию в конце прошлого года в России немаловажную роль сыграл фактор мировых цен на зерно. Кроме того, сказывается и определенная замкнутость зернового рынка Западной Сибири. В близких к нашим условиям работают аграрии Омской и Новосибирской областей.

Впрочем, замкнутость эта условная. "Никто не считает себя оторванным от глобальных рынков, но сама техническая возможность работать там из-за цены трафика сильно ограничена. Вот почему товаропроизводители оказались в значительной степени изолированы. Это то, что мы имели осенью и в начале зимы сезона 2017/2018", — объяснил губернатор.

Как отметил Александр Карлин, сегодня цена на зерновом рынке стабилизировалась. За последний месяц переработчики на Алтае покупали у крестьян зерно на 13% дороже, а отдельные культуры — на 15% дороже. В настоящее время сложившиеся цены уже не являются критичными для сельхозтоваропроизводителей, они не ниже себестоимости продукции.

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Кроме того, губернатор напомнил о мерах господдержки, которые позволили постепенно выправить ситуацию.

"Надеюсь, в дальнейшем цены будут справедливыми для всех — крестьян, переработчиков и покупателей. Знаете, можно пофантазировать и представить себе такую гипотетическую картину (хотя в жизни так не бывает), когда крестьяне в обнимку с зернопереработчиками будут гопака плясать и радостные шапкой о землю бить, но при этом смотреть на эту пляску будет плачущий потребитель. Всё же ведь ради него и затевается. Хочу сказать, что я и моя команда такую картину не хотели бы видеть даже в страшном сне", — подытожил Александр Карлин.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

29.05.2018 07:46
- гость -

Какой смысл от его рассуждений,, если он ничего не делает? А цитаты которые начинаются со слов "Надеюсь..." совсем смешны!

0  0
29.05.2018 08:09
- гость -


29.05.2018 07:46
- гость -
Вы хотели сказать: "Совсем НЕ смешны"?

0  0
29.05.2018 08:19
- гость -

В этом году продавать будет нечего.

0  0
29.05.2018 08:31
- гость -

В настоящее время сложившиеся цены уже не являются критичными для сельхозтоваропроизводителей, они не ниже себестоимости продукции.
-----------------------

А что говорить про настоящее время? Что будет осенью когда соберут урожай никто не знает. У фермеров память не отшибло и они прекрасно помнят, что было прошлой осенью.

0  0
29.05.2018 08:56
- гость -

В Якутии уже ушел. Ждем теперь ...

0  0
29.05.2018 08:58
- гость -

Ну что же вы! Информация про отставки не из желтой прессы, а из вполне официальных СМИ! Или вам низзя такое писать???? Хахахаха! Вот она - свобода прессы......

0  0
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