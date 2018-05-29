Алтайский край в ожидании второй волны паводка. Первая оказалась для нашего региона весьма и весьма разрушительной. Ущерб от стихии оценили более чем в миллиард рублей. По некоторым прогнозам, вторая волна может принести еще больше проблем. Она ожидается в конце мая — начале июня. Подробнее о том, чего ждать от стихии, можно ли подготовиться к ней заранее так, чтобы минимизировать потери, и какие уроки вынесены после паводка 2014 года, в прямом эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле обсудили с заместителем руководителя Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Владимиром Драчевым.

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- Владимир Михайлович, спасибо, что нашли время. Я так понимаю, что сегодня его катастрофически не хватает?

- Да, МЧС всегда приходится много работать. Особенно в период половодья.

- Во время первой волны паводка спасателям приходилось жить в районах края. В буквальном смысле.

- Да, скажу так, что на территории Алтайского края в связи с промерзанием грунта, высокими температурами и обильными осадками в конце марта сложились очень неблагоприятные условия по паводковой обстановке. В зону подтопления попали 38 муниципальных образований. Это 218 населенных пунктов. Пострадали более 20 тысяч человек. Уже 23 марта начала разворачиваться группировка в пострадавших районах. Это Третьяковский, Чарышский, Краснощековский. Будем говорить так, что пик группировки был доведен до полутора тысяч спасателей, более 500 единиц техники. Привлекались плавсредства. Были привлечены три вертолета, восемь беспилотников. Мы работали круглыми сутками, сменяли друг друга, чтобы два-три часа поспать.

- Ожидали, что настолько сложной будет первая волна? Обычно вторая оказывается куда проблематичнее.

- Те погодные аномалии, которые начали складываться с осени прошлого года, и погода зимой создали негативный процесс. А также резкое повышение температуры в конце марта и выпадение осадков. В некоторых районах выпало до пяти месячных норм. Так что ожидали склонный сток и заторные явления. Но такого количества воды – нет. У нас промерзание земли было практически 100%. Переполнялись пруды, провоцировали ледоход на малых реках раньше срока. Вся эта вода шла в основные реки края, которые вскрывались локально, до начала ледохода. И это создавало затор. А ледохода нет. Это добавило сложности.

- Что-то подобное в истории метеонаблюдений в Алтайском крае было?

- По развитию паводка мы еще такого не видели. Как и паводка, который был в 2014 году, если помните.

- Такое не забывается...

- Это точно, такое не забывается. Мы активно работаем с Алтайским ЦГМС, с Александром Люцигером. По наблюдениям, такого в Алтайском крае еще не было.

- Прогнозировать, какой будет вторая волна, довольно тяжело. Но все-таки какие прогнозы?

- У нас вторая волна формируется в Горном Алтае. И она начинает формироваться при таянии снега на высоте 1,5 тысячи метров и выше. И обычно (у нас есть метеостанция в Горном Алтае, она расположена на высоте 2,6 метра), когда средняя температура за сутки превышает 0 градусов, это отсчет начала второй волны. Обычно с 18-19 числа такая температура начинает держаться. Но в этом году в эти даты там минусовая температура была.

У нас пойдет сдвиг по датам. Это нам дает возможность заранее подготовиться. Мы прогнозируем, что во вторую волну паводка будет превышение определенного уровня в реках на участках Катуни, возможно превышение на Оби (участок от Усть-Пристани до Камня-на-Оби). Если брать малые реки (Ануй, Песчанка, Чарыш), которые расположены южнее, естественно, они могут нам дать проблем в случае обильных осадков в начале июня и высоких температур. Тогда могут возникнуть проблемы.

В 2014 году была температура высокая и серьезные осадки. В настоящий момент вы сами видите, какая у нас погода.

Если у нас не будет обильных осадков, то мы по второй волне пройдем под критическим уровнем, будем так говорить. Если погода добавит серьезные дожди, то горя мы, как говорится, конечно, хлебнем.

Самые сложные участки – это традиционно Чарышский район, Петропавловский, Краснощековский. В конце первой волны серьезные опасения вызывал Тальменский район. Работали там взрывники, вертолеты. Работали практически круглые сутки. Более 16 тонн взрывчатых веществ использовали, чтобы сбить затор.

- Иногда паводок развивается очень стремительно. До того, как приедут спасатели МЧС, ответственность лежит на муниципальной власти. В чем их работа?

- Проведение профилактических работ на территории края – от очищения ливневых стоков до информирования населения. И главы муниципальных районов (у нас более 40 районов попадают в зону паводка) еженедельно отчитывались о проделанной работе, которую вели еще с прошлого года. В первые дни паводка, когда район получает от нас оповещение, муниципалитеты в первую очередь должны проинформировать население.

Работа муниципалитета — подготовительная. За два-три дня на опасные участки мы отправляем свои группы. Они очень серьезно помогают. Необходима эвакуация? Все, начинаем работать. Были моменты, когда люди не хотели уезжать, на крыше, говорят, останемся.

Где ожидается более серьезная опасность, туда мы спасательный центр завозим, до ста человек. Мы практически ходим по домам, оказываем разную помощь – поднимаем мебель, запасы продуктов из подвалов.

Если в районе налажена работа, там минимизируется ущерб сразу же. Понятно, что инфраструктуре будет ущерб. Но свое имущество человек может обезопасить.

Мы всегда заранее предупреждаем районы. В этом году, конечно, были и промахи местных властей.

- После 2014 года людей призвали страховать свое имущество от паводка. Особенно в тех районах, где есть угроза подтопления. Страхуют люди имущество? Есть такая тенденция?

- Активности в этом вопросе большой не видно. Мы всегда говорим главам районов: предупреждайте людей, чтобы они страховали свое имущество от паводка. Но здесь есть и недобросовестные страховщики. Страховым компаниям в случае паводка придется возмещать миллионные убытки. И они стараются, скажем так, уйти от этого дела. Второй момент — были такие случаи, что человек страхуется от паводка, а у нас есть такое понятие, как подъем грунтовых вод, и начинается судебная тяжба, что это под паводок не подходит и так далее.

У нас система страхования несовершенна в этом вопросе.

- Но личная ответственность тоже должна быть. Знаю, бывают случаи, когда людей чуть ли не умоляют покинуть дом и переехать в безопасное место, заранее самим позаботиться о своем имуществе.

- Да. Есть территории, которые традиционно не попадают под паводок. И там жители не верят, что их подтопит. Но природа иногда преподносит сюрпризы.

Вот во время первой волны была опасность прорыва дамбы, пришлось около двух тысяч жителей эвакуировать. Но многие, почти половина, не согласились. Пришлось оставлять нашу группировку. А прорыв дамбы… ущерб может быть очень серьезный. Нам приходилось держать спасателей на случай экстренной эвакуации.

- Неужели после 2014 года наше население не сделало никаких выводов? Ну ладно, ущерб имуществу. Но, к сожалению, были случаи гибели людей.

- Мы не говорим о массовом безразличии, отказах. Есть процент определенный. В Павловском районе есть озеро Комсомольское. Началось подмытие дамбы, пришлось делать дополнительный сток. Ниже по течению стояла деревушка. Старожилы говорят, что где-то в 80-х годах прорывало дамбу, но наши дома не тронуло, а вот жителей тех домов, которые ниже, пришлось эвакуировать.

Но за ночь нам удалось ситуацию выправить и вернуть жителей на место.

- Сегодня что еще в ваших силах сделать при подготовке ко второй волне?

- Информированность населения — это в первую очередь. Через СМИ, памятки, СМС-сообщения. Второй момент — совершенству подготовки пунктов временного размещения нет предела. Это школы, клубы и так далее. Подготовка ресурсов. Предлагаем главам страховать резервные фонды. В случае, если он страхует свой резервный фонд на один миллион рублей, то платит взнос примерно 30 тысяч. В случае паводка страховая компания возмещает ущерб. И местному бюджету уже легче живется. А они не страхуются и в случае чего разводят руками и бегут к губернатору: "Александр Богданович, дайте денег, пожалуйста". У нас есть районы, которые применили такой способ.

- Это где главы такие молодцы?

- Это Быстроистокский район, их 2014 год многому научил. Это Шипуновский район. У них фонды застрахованы. Но все деньги необходимо подтверждать. На законных основаниях. Не просто: у меня паводок, дайте деньги. Потому что все деньги проверяются.

Беседовала Татьяна Гладкова