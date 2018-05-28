"Аккуратной донастройкой системы" назвал 28 мая губернатор Алтайского края Александр Карлин произошедшие кадровые изменения в правительстве РФ. При этом глава региона отметил, что глобальных структурных изменений система исполнительной власти на федеральном уровне не претерпела.
"На наш взгляд, произошла очень аккуратная и корректная донастройка этой системы с учетом приоритетов, которые были определены в послании президента и в известном всем указе Владимира Владимировича от 7 мая 2018 года", — сказал Александр Карлин во время медиалога.
Он отметил, что многие из персон, которые сегодня названы в качестве вице-премьеров и министров, членов правительства, знакомы правительству Алтайского края, а потому взаимодействие продолжится на деловом уровне.
"Мы всех их знаем, может быть, только в другом качестве. Многие из этих людей у нас неоднократно бывали, нас знают и мы их тоже знаем. Алексей Гордеев (назначен вице-премьером по агропромышленному комплексу РФ — прим. редакции) – человек не случайный, раньше он был министром сельского хозяйства. Дмитрий Николаевич (Патрушев, министр сельского хозяйства, ранее — топ-менеджер "Россельхозбанка" — прим. редакции) нам тоже известен. Мы активно работаем с "Россельхозбанком", и я думаю, что в отрасль пришел человек, который хорошо знает проблематику современного сельского хозяйства. Мне кажется, что изменений в худшую сторону не произойдет. Мы надеемся, что деловые алгоритмы, которые были выстроены ранее, будут сохранены. Они, конечно, будут меняться, корректироваться и дополняться новыми элементами, но в целом мы рассчитываем на большую конструктивную работу", — сказал губернатор.
Что касается структуры правительства Алтайского края, то, по мнению Александра Карлина, она "вполне корректна применительно к федеральному уровню" и революционных преобразований здесь ждать не стоит. Но кадровые перестановки вполне возможны, и в первую очередь они коснутся неэффективных сотрудников:
"Не думаю, что в ближайшее время будем проводить революционные преобразования. Хотя ничто не вечно под луной, возможно, какие-то корректировки будут. Ни за кем должности не закреплены навечно. Возможны и персональные изменения. Я хочу сказать, что в составе правительства останутся те, кто будет много пахать, те, кто способен это делать самоотверженно и с высокой эффективностью. Они и будут продолжать работать в правительстве", — сказал губернатор.
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