Фото: topdialog.ru
Глава российского государства Владимир Путин в понедельник, 28 мая, занимается региональной проблематикой. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал перестановки в губернаторском корпусе, пишет РИА Новости.
"Сегодня работает в Москве президент. Очень лаконично вам сообщу, что сегодня президент будет заниматься региональной проблематикой", — заявил представитель Кремля, отказавшись "преждевременно раскрывать детали". Он пообещал сообщать обо всем.
В ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что российский лидер вскоре проведет серию встреч с губернаторами, которые осенью собираются идти на выборы, Песков сказал: "Я не хочу это комментировать. Следите за нашими сообщениями".
Напомним, ранее Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного.
Перед этим глава Якутии Егор Борисов объявил, что решил покинуть пост губернатора по собственному желанию.
Комментарии
Путин 28? А думал путин 66 или 666