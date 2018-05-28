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Центральный районный суд города Кемерово по ходатайству следствия арестовал до 25 июля главу отдела надзора областного управления МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева. Он проходит обвиняемым по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек, пишет ТАСС в понедельник, 28 мая.
"Избрать Терентьеву ... меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 25 июля", — цитирует агентство слова судьи Александра Вялова.
Суд согласился с позицией сотрудников СК, что Терентьев может скрыться, угрожать свидетелям или уничтожить доказательства по уголовному делу. Защита возражала против ареста. Поддержать главу отдела кемеровского ГУ МЧС в суде пришли свыше десяти его сослуживцев.
В минувшую пятницу, 25 мая, по делу о пожаре в кемеровском ТЦ были задержаны Терентьев и начальник ГУ МЧС по области Александр Мамонтов. Их обвиняют в халатности и растратах. По данным следствия, они не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания торгового центра Кемеровским кондитерским комбинатом (ККК, основной собственник "Зимней вишни").
Агентство пишет, что суд также рассматривает ходатайство об аресте начальника ГУ МЧС по Кемеровской области.
Напомним, что всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" проходят десять фигурантов, семеро из которых находятся под арестом до 25 августа.
Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, включая 41 ребенка.
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