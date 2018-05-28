Фото: politrussia.com
Соединенные Штаты после внесения в санкционный список главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева аннулировали его визу для участия в мероприятиях ООН на американской территории. Об этом пишет "Интерфакс".
Косачев отметил, что попал в санкционные списки Штатов в начале апреля, а спустя две недели Госдеп аннулировал его действующую годовую визу для участия в мероприятиях ООН на территории Америки. Он уточнил, что это была специфическая виза с грифом UN (ООН).
По словам сенатора, из-за аннулирования визы он не смог поучаствовать в заседании Генассамблеи ООН 22 мая.
Косачев заявил, что после этого отправил дополнительный запрос властям США на предмет того, могут ли ему оформить одноразовую визу для участия в мероприятии. Сенатор поинтересовался у главы департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко, действительно ли США не ответили на этот запрос.
"Сразу же после того, как вы обратились с подобным поручением, мы направили нашим американским партнерам в посольство США в Москве ноту с просьбой подтвердить возможность выдачи вам визы для посещения именно данного мероприятия на площадке ООН по парламентской линии", — цитирует агентство ответ Борисенко на заседании комитета.
По его словам, никакого ответа от американской стороны не последовало.
Косачев также отметил, что направил в Комитет по защите прав парламентариев Межпарламентского союза официальную жалобу от имени всех сенаторов и депутатов России, которые попали в санкционные списки США, с просьбой к комитету определиться по существу, насколько американские санкции против парламентариев нарушают их профессиональные, политические и другие права.
Теперь сенатор ожидает рассмотрения данного обращения.
Агентство напоминает, что 6 апреля структура Минфина США, которая отвечает за правоприменение в области санкций (OFAC), опубликовала черный список из 38 человек, включая семь бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих. Санкции коснулись также и Косачева.
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