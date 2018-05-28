Фото: Новосибирский центр высшего спортивного мастерства
Четырехкратный чемпион РФ по горному бегу, представитель Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) Юрий Тарасов одержал победу в ночном забеге на 82 километра. Ультратрейл Elton Volgabus Ultra-Trail® проходил в Волгоградской области, пишет портал "НГС.Новости".
Уточняется, что забег состоялся в ночь на воскресенье, 27 мая. Вместе с новосибирцем на старт вышли 180 спортсменов, которые должны были пробежать 82 километра вокруг соленого озера Эльтон. Еще порядка 250 человек стартовали на 42 километра, а 100 бегунов заявились на 160 километров.
По словам Тарасова, это была первая его столь длинная дистанция. Он признался, что 72 километра бежал относительно легко, а на последних десяти километрах возникли сложности — начало сводить мышцы в бёдрах. "На 48-м километре расположено поселение, в котором можно было отдохнуть, поесть суп, попить воды, сделать массаж, но я и другие лидеры дистанции там не останавливались", — рассказал спортсмен.
Также он отметил, что во время забега на улице было порядка +3 градусов. После осмотра снаряжения бегунов ещё почти 30 минут держали в стартовом коридоре, и новосибирец начал мёрзнуть. А когда на дистанции спортсмены спускались в низину, у него покрывались инеем волосы.
В НЦВСМ уточнили, что дистанцию Тарасов пробежал за 5 часов 55 минут и 44 секунды. Занявший второе место бегун отстал от него на 2 минуты и 27 секунд, а бронзовый финалист — на 39 минут.
В центре рассказали, что до этого максимальной дистанцией для Тарасова были 56 километров. В июле он намерен пробежать 50-километровый ультратрейл.
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