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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время выступления на съезде уполномоченных по правам ребёнка высказался о целесообразности закрытия Telegram. Об этом пишет RT, ссылаясь на сообщение на сайте СКР.
В тексте говорится, что Бастрыкин также призвал уделить особое внимание такой проблеме, как необходимость "создания условий для обеспечения информационной безопасности детей".
Глава СКР заявил о целесообразности закрытия мессенджера, который, как сказано в релизе, использовался при совершении теракта в петербургском метро в апреле прошлого года.
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