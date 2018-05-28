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Глава СКР заявил о необходимости блокировки Telegram

, ИА "Амител"
Он заявил, что мессенджер использовали при совершении теракта в Петербурге

Фото: ivbg.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время выступления на съезде уполномоченных по правам ребёнка высказался о целесообразности закрытия Telegram. Об этом пишет RT, ссылаясь на сообщение на сайте СКР.

В тексте говорится, что Бастрыкин также призвал уделить особое внимание такой проблеме, как необходимость "создания условий для обеспечения информационной безопасности детей".

Глава СКР заявил о целесообразности закрытия мессенджера, который, как сказано в релизе, использовался при совершении теракта в петербургском метро в апреле прошлого года.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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