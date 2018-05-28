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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между своими замами в кабмине нового созыва. Об этом пишет "Интерфакс".
Сообщается, что первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов - будет отвечать за весь комплекс вопросов финансово-экономической политики, включая нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициативы. Кроме этого, в сферу его обязанностей будет включена реализация нацпрограмм в сферах развития международной кооперации и экспорта, повышения производительности труда и поддержки занятости, а также государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Вице-премьер Максим Акимов будет нести ответственность за выполнение нацпрограммы "Цифровая экономика" и национального проекта по созданию безопасных и качественных дорог. Также в его компетенции окажется цифровизация государственного управления, включая вопросы предоставления госуслуг. Акимов будет отвечать за вопросы транспорта, связи, инноваций, вопросы, которые связаны с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.
Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, биотехнологии и рыболовство, лесное хозяйство и лесопромышленный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды и экологический надзор. Кроме этого, он будет ответственен за работу по выполнению национального проекта в сфере экологии.
Дмитрий Козак понесет ответственность за промышленность и топливно-энергетический комплекс, техническое регулирование и технологический надзор.
Татьяна Голикова — за реализацию национальных программ по демографии, здравоохранению, образованию и науке.
Вице-премьер Ольга Голодец будет курировать культуру, спорт и туризм.
Константин Чуйченко будет нести ответственность за планирование работы правительства и осуществлять контроль за исполнением его решений. Кроме этого, он будет отвечать за вопросы деятельности органов юстиции и правоохранительных органов, за взаимодействие с органами судебной власти и прокуратуры и займется государственной политикой в сфере массовых коммуникаций и СМИ.
Виталий Мутко будет курировать вопросы жилья и городской среды, нести ответственность за строительство и ЖКХ, жилищную политику, развитие регионов, а также за "сотрудничество с республиками Абхазия и Южная Осетия, национальную политику и национальные отношения в целом".
Юрий Борисов займется вопросами деятельности оборонно-промышленного комплекса.
Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев будет и дальше заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока и понесет ответственность за развитие российской Арктики.
Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что "фактически распределение полномочий вице-премьеров — это распределение ответственности вице-премьеров за выполнение национальных программ проектов, определенных "майским указом" президента". Она отметила, что главной задачей нового правительства является достижение показателей, отмеченных в указе.
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