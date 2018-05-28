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Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Совсем отказаться не готов, но ограничить себя в поездках – легко, пересяду на такси

Я и так редко на своем авто езжу, все больше на общественном транспорте

Ни за что! Вся моя жизнь за рулем: и работа, и развлечения. Никакой другой транспорт мне авто не заменит

Летом готов реже ездить на авто и больше на велосипеде

Даже если мы не готовы отказаться от авто, заставят цены на бензин

Давно задумываюсь меньше ездить на автомобиле и больше ходить пешком, но привычка..

В последнее время все чаще выбираю другой транспорт: и цены на бензин кусаются, и количество парковочных мест не радует