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Роскомнадзор потребовал от компании Apple удалить из онлайн-магазина AppStore на территории России приложение Telegram, а также заблокировать рассылку пуш-уведомлений мессенджера. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на письмо ведомства в компанию, направленное в понедельник, 28 мая.
В сообщении говорится, что РКН в кратчайшие сроки ждет ответа от американской корпорации о ее дальнейших действиях, которые направлены "на решение данных проблемных вопросов".
Ведомство пригрозило прибегнуть в противном случае к действиям, которые приведут к нарушению функционирования указанных сервисов Apple".
РКН потребовал от Apple в кратчайшие сроки проинформировать ведомство о действиях по блокировке мессенджера в AppStore.
Агентство отмечает, что Роскомнадзор уже направлял ранее в Apple и Google требования об удалении Telegram из магазинов приложений компаний.
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