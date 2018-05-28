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Граждан РФ на следующей неделе ждут шесть рабочих дней, но затем с 10 по 12 июня они будут отдыхать. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роструда.
Изменения рабочего графика произошли из-за празднования Дня России.
В ведомстве уточнили, что суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня — выходным. В результате выходные продлятся с 10 по 12 число. При этом рабочий день в субботу, 9 июня, будет сокращен на один час.
Агентство добавляет, что День России отмечается с 1992 года. 12 июня 1990 года народные депутаты приняли Декларацию о государственном суверенитете, а спустя год в этот день впервые прошли открытые выборы президента, победу на которых одержал Борис Ельцин.
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