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СМИ Германии назвали Крым после возвращения в состав РФ "неприступной крепостью", где Москва наращивает военную мощь. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на РИА "ФАН" и Focus.
Немецкое издание отмечает, что несколькими днями ранее в Крым прибыл новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочёк", оснащенный ракетными комплексами "Калибр". По словам авторов статьи, это указывает на их успешное тестирование в Сирии.
Также он подчеркивают, что наращивание такой военной мощи делает полуостров похожим на неприступную крепость.
В Крыму уже размещены два дивизиона зенитно-ракетной системы С-400 и береговая артиллерия. Издание подчеркивает, что в состав Черноморского флота РФ вошли ярд новых подводных лодок и фрегатов.
В начале текущего месяца появилась информация, что "Вышний Волочёк" находится на финальном этапе испытаний и до конца мая войдет в состав ВМФ страны.
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