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Управление федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новгородской области рассказало о коте, якобы предавшем своего хозяина-должника и выдавшего его приставам.
По данным пресс-службы ведомства, приставы пришли к мужчине, задолжавшему алименты на 800 тысяч рублей. Сожительница должника заявила, что его нет дома. Тогда сотрудники УФССП решили осмотреть квартиру, и тут их внимание привлек кот, сидевший напротив дивана и пристально на него смотревший.
Наклонившись, пристав обнаружил там должника, который "с удивительной ловкостью" расположился под низким диваном. Приставам, чтобы достать "любителя пряток", пришлось даже поднимать мебель.
В отношении мужчины был составлен протокол. За попытку спрятаться от сотрудников УФССП ему грозит штраф.
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