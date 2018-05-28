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Российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив, где получил гражданство Израиля. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местное интернет-издание "Уай-нет".
В профильном министерстве алии и абсорбции, занимающемся вопросами иммиграции и адаптации репатриантов, агентству не подтвердили и не опровергли информацию.
По данным издания, которое выходит на иврите, Абрамович в понедельник, 28 мая, на частном самолете "приземлился в аэропорту Бен-Гурион и получил израильское удостоверение личности".
СМИ отмечают, что миллиардер прошел в терминал на общих основаниях — к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. "Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут")", — цитирует их агентство.
Сообщается, что слухи о возможной иммиграции российского миллиардера в Израиль, где он имеет право на гражданство в силу еврейского происхождения, появились после того, как стало известно, что Абрамович испытывает трудности с продлением британской визы. В Израиле Абрамович инвестирует в компании высокотехнологического сектора, имеет коммерческую недвижимость и занимается благотворительностью.
Агентству пока не удалось получить комментарий Абрамовича или его представителей.
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