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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан РФ и Коста-Рики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МИД РФ.
Подчеркивается, что во время подписания документа присутствовал посол Коста-Рики.
Подобная церемония проходила 3 мая в Сан-Хосе с участием главы внешнеполитического ведомства республики.
После того, как соглашение вступит в силу, Россия будет иметь безвизовые соглашения со странами Центральной Америки. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что это создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами данного региона в экономической, спортивной, культурной, туристической областях и не только.
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