Фото: Coca-Cola Japan Company
Компания Coca-Cola начала продавать свой первый алкогольный напиток. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The Japan Times.
Продукт, называющийся Lemon-Do, поступит в продажу на японском острове Кюсю. Газированный напиток с лимонным вкусом выпускается в трех вариантах крепости — 3%, 5% и 7% алкоголя. Стоимость банки объемом 350 миллилитров составляет порядка 150 иен [84,5 рубля].
Разработчики рассказали, что решили создать алкогольный напиток после посещения пабов в Японии, где напитки с лимонным вкусом пользуются большой популярностью.
Coca-Cola не собирается продавать Lemon-Do за пределами Японии. Представители компании также отказались раскрывать рецептуру продукта.
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