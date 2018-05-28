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Государственный Эрмитаж предложил свою помощь в реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденной вандалом. По словам гендиректора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, ход реставрации будет обсуждаться с ведущими реставраторами живописи, пишет РИА Новости.
"О том, каким будет ход реставрации, мы будем обсуждать не только среди своих реставраторов, мы соберем всех ведущих реставраторов, занимающихся живописью. Нам уже предложил помощь Эрмитаж, будем принимать серьезное взвешенное решение", — цитирует ее слова агентство.
По словам Трегуловой, для начала нужно будет изучить повреждения и общее состояние картины, чтобы определить дальнейшие действия. Она добавила, что ликвидировать утраты возможно, картина будет отреставрирована.
"Вопрос в том, что у картины очень сложное состояние, и эти удары, наверное, его только усугубили, об этом мы сможем судить в обозримом времени. Нам надо понять, по какому идти пути: ликвидации нанесенных утрат или по пути решения принципиальных проблем, с которыми это полотно живет с 1913 года", — отметила гендиректор Третьяковки.
Она подчеркнула, что картина вернется в экспозицию лишь в случае изготовления "антивандальной капсулы".
Напомним, в минувшую пятницу, 25 мая, в пустой зал Репина прорвался посетитель и несколько раз ударил картину металлической стойкой ограждения. В результате холст порвался в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла пострадала авторская художественная рама.
По подозрению в повреждении объектов культурного наследия был задержан житель Воронежа Игорь Подпорин. Подчеркивается, что своими действиями он нанес ущерб в размере свыше 500 тысяч рублей. Согласно протоколу допроса воронежца, он выпил алкоголь в буфете музея, а затем возмутился содержанием полотна.
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