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Суд в Москве заочно арестовал депутата Рады за призывы к терроризму

, ИА "Амител"
Мера избрана на два месяца с момента задержания фигуранта

Фото: informator.news

Басманный суд столицы РФ заочно арестовал депутата Верховной рады и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко за публичные призывы к терроризму. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Уточняется, что заседание по делу прошло 22 мая. "Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича", — цитирует агентство Цареву.

В сообщении сказано, что Геращенко обвиняют в публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде в Сети.

По словам Царевой, эта мера избрана на два месяца с момента экстрадиции либо задержания депутата в России.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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