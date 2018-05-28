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Басманный суд столицы РФ заочно арестовал депутата Верховной рады и члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко за публичные призывы к терроризму. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Уточняется, что заседание по делу прошло 22 мая. "Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геращенко Антона Юрьевича", — цитирует агентство Цареву.
В сообщении сказано, что Геращенко обвиняют в публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде в Сети.
По словам Царевой, эта мера избрана на два месяца с момента экстрадиции либо задержания депутата в России.
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