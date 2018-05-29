Фото: vk.com/incident_brn
Автомобиль Mercedes слетел в яму, где велись ремонтные работы. Инцидент произошел на улице Власихинской, говорится в записи паблика "Инцидент Барнаул".
Сообщается, что машина слетела в яму в понедельник, 28 мая, около 21:00. В результате произошедшего никто не пострадал, уточняет ДНД "Дорожный Патруль".
Согласно предварительным данным, автомобилист не учел погодные условия и скоростной режим, не справился с управлением и, не заметив бетонного ограждения, слетел в яму.
В сообщении отмечается, что водитель, предположительно, был пьян. В отношении автомобилиста был составлен административный материал, а его машину поместили на спецстоянку.
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