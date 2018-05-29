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"Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" по транзиту газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение компании.
В "Газпроме" заявили, что после дополнительного изучения текста решения с привлечением эксперта-лингвиста выяснилось, что "значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".
Как отметили в "Газпроме", заключение эксперта является "новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма".
В российской компании отметили, что подмена арбитров неприемлема, поскольку их решение очень важно для сторон спора, а вмешательство в данный процесс грубо нарушает арбитражное соглашение.
В конце марта "Газпром" уже подавал апелляцию на судебное решение по спору с украинской компанией из-за "существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами".
В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.
С учетом ранее присужденной в пользу российской компании суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В результате "Газпром" остался должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда.
Всего украинская компания требовала 17 миллиардов долларов. "Газпром" обжаловал это решение и объявил о расторжении контрактов с украинской стороной.
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