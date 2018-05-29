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Российские военные опровергли сообщения о якобы перехвате самолетами ВКС страны двух израильских истребителей в небе над Ливаном. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на российское оборонное ведомство.
В Минобороны подчеркнули, что многофункциональные бомбардировщики Су-34, которые находятся в составе российской авиационной группы в Сирии, не используются для вылетов на перехват воздушных целей. Также они не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана, добавили в ведомстве.
Информацию, которую распространили израильские СМИ, о якобы перехвате российскими самолетами двух израильских F-16 в Минобороны РФ назвали "дилетантской глупостью".
Агентство отмечает, что ранее The Times of Israel написала, что Су-34, возможно, сопровождали истребители ВВС Израиля в небе над Ливаном. Ливанское агентство "Аль-Маздар" в свою очередь сообщило, что российские военные самолеты впервые за месяц вошли из Сирии в воздушное пространство Ливана. По данным местного агентства, цель пересечения границы была неизвестна.
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