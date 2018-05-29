Фото: якутск.рф
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Якутии Егора Борисова по собственному желанию. Врио главы региона стал Айсен Николаев, пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт Кремля.
"Принять отставку главы Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А. по собственному желанию. Назначить Николаева Айсена Сергеевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия) до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Саха (Якутия)", — цитирует агентство текст документа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.
Агентство отмечает, что Николаев является мэром Якутска. Борисов занимал пост губернатора с июня 2010 года.
Напомним, что ранее Путин отправил в отставку главу Магаданской области Владимира Печеного. Врио главы региона был назначен Сергей Носов.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что 28 мая Путин занимается региональной проблематикой.
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