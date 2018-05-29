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С Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии и информатике удалили за жульничество всего девять человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Рособрнадзора Сергея Кравцова.
Он отметил, что цифра в девять удаленных человек была получена по данным на 13:00. Он подчеркнул, что это "совсем немного", отметив, что экзамен сдавали свыше трех тысяч выпускников.
Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ в текущем году проходит с 28 мая по 2 июля. Сдавать экзамены будут 730 тысяч человек.
Основная волна ЕГЭ открылась экзаменами по географии и информатике.
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