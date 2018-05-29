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Врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского впервые в РФ провели нейрохирургическую операцию пациенту при участии робота. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московского департамента здравоохранения.
Там уточнили, что операция проводилась 37-летнему пациенту со сложной локализацией опухоли глубинных отделов головного мозга. В пресс-службе добавили, что длившаяся около часа операция прошла успешного.
Поскольку опухоль была сложно расположена, провести точную диагностику при помощи МРТ не получилось. В связи с этим "врачи решили провести наименее травматичную операцию для получения образца ткани", — пишет агентство.
В департаменте подчеркнули, что особенностью хирургического робота являются "высокая точность операции, низкая травматичность и безопасность".
Подобная операция была проведена в России впервые, однако директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского Сергей Петриков выразил уверенность, что вскоре подобные операции станут рядовыми.
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