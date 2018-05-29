Самыми популярными товарами у россиян остаются хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь, пишут "Известия" со ссылкой на исследование оператора "Такском", который получает информацию через онлайн-кассы магазинов.
Вместе с указанными товарами в ТОП-10 присутствуют пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары. При этом больше всего россияне тратили средств на крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво.
Отмечается, что рейтинг почти не изменился за последние шесть месяцев, такая тенденция прослеживается еще с прошлого года.
"Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление", — сообщил руководитель коммерческого департамента "Такском" Константин Головкин.
Он отметил, что потребление полуфабрикатов может быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у граждан, однако подобная еда не помогает формировать привычку качественного питания.
При этом в некоторых регионах страны среди самых популярных товаров отсутствуют алкоголь, пиво и табак. Среди них Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области.
Также отмечается, что, к примеру, в Магаданской области еще два года назад была кардинально противоположная ситуация — регион являлся самым пьющим в России.
Комментарии
Самыми популярными товарами у россиян остаются ... и крепкий алкоголь
а как-же бравурные реляции периодически появляющиеся на амике о том что население РФ стало меньше потреблять крепкого алкоголя...