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Самыми популярными покупками у россиян стали сигареты, алкоголь и лекарства

, ИА "Амител"
Отмечается, что такая тенденция прослеживается еще с прошлого года

Фото: tumentoday.ru

Самыми популярными товарами у россиян остаются хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь, пишут "Известия" со ссылкой на исследование оператора "Такском", который получает информацию через онлайн-кассы магазинов.

Вместе с указанными товарами в ТОП-10 присутствуют пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары. При этом больше всего россияне тратили средств на крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво.

Отмечается, что рейтинг почти не изменился за последние шесть месяцев, такая тенденция прослеживается еще с прошлого года.

"Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление", — сообщил руководитель коммерческого департамента "Такском" Константин Головкин.

Он отметил, что потребление полуфабрикатов может быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у граждан, однако подобная еда не помогает формировать привычку качественного питания.

При этом в некоторых регионах страны среди самых популярных товаров отсутствуют алкоголь, пиво и табак. Среди них Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области.

Также отмечается, что, к примеру, в Магаданской области еще два года назад была кардинально противоположная ситуация — регион являлся самым пьющим в России.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.05.2018 09:12
- гость -

Самыми популярными товарами у россиян остаются ... и крепкий алкоголь

а как-же бравурные реляции периодически появляющиеся на амике о том что население РФ стало меньше потреблять крепкого алкоголя...

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