Сотрудники супермаркета в Москве избили покупателя тележкой

Трое сотрудников московского супермаркета в служебном помещении магазина избили 35-летнего покупателя, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
На кадрах видно, что один из злоумышленников сначала избивает мужчину руками и ногами. Позже он кидает в лежащего на полу покупателя тележку.
Пострадавший рассказал, что нападавшие также использовали похожий на электрошокер предмет, а после избиения забрали у него деньги.
Злоумышленники были задержаны. Ими оказались мужчины в возрасте от 21 года до 35 лет.
"Задержанные работали контролерами торгового зала. Они заподозрили потерпевшего в нарушении упаковки товара, после чего в служебном помещении, превысив свои полномочия, совершили противоправное деяние", — сообщает МВД.
Сотрудников супермаркета арестовали, по данному факту возбуждено уголовное дело.
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