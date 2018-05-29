Министр труда и соцзащиты Максим Топилин на съезде уполномоченных по правам несовершеннолетних заявил, что среди граждан России, доходы которых находятся ниже уровня прожиточного минимума, почти 70% — это семьи, которые имеют детей, сообщает РИА Новости.
Топилин отметил, что нужно предложить дополнительные меры, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
"Семьи с детьми составляют основную массу, основную когорту тех семей, которые у нас находятся за чертой прожиточного минимума. Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют детей. После рождения ребенка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья, безусловно, теряет уровень дохода, появляется новый член семьи", — заявил министр.
Он подчеркнул, что главная задача – "в течение короткого времени посмотреть и предложить дополнительные меры с тем, чтобы такая ситуация не происходила, по крайней мере, в большинстве случаев".
Топилин отметил, что недавнее повышение МРОТ и выполнение майских указов будут вести к улучшению ситуации с доходами семей.
Комментарии
во во рожайте побольше нищиту плодите
вот и повышайте рождаемость, плодите рабов
После рождения ребенка у нас продолжают, к сожалению, оставаться факторы, когда семья, безусловно, теряет уровень дохода, появляется новый член семьи
не может быть, а как тогда быть с предложением выдавть ипотеку с 14 лет, неуж-то это будет ипотека без обеспечения )))
Что вы все о нищих россиянах, тут надо Дерипаске и другим господам помогать, да вот и Менц сбежал с пенсионными в Англию. Без этой темы давайте как нибудь обойдемся
Как поднятие МРОТ должно улучшить материальное положение моей семьи ? Мы наоборот беднее с каждым годом становимся,т.к. ежегодно на 4000 увеличивается поборы в пенсионный и медицины, в том году на 70% за счет поднятия кадастровой стоимости увеличился налог на землю, уголь подорожал на 20% за два года, а прибыль как была мизерной, так и осталось, а чтоб еще больше помочь предпринимателям государство заставляет приобретать онлайн-кассы , а к ним фискальный накопитель на год стоит 6000, плюс регистрация,обслуживание и т.д. около 1000 в месяц. Так как увеличится доходы семьи если с меня три шкуры снимают ?
Топилин отметил, что недавнее повышение МРОТ и выполнение майских указов будут вести к улучшению ситуации с доходами семей.
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если МРОТ сделают тысяч 20 то поможет, а то как я получал 14200 так и получаю на протяжении уже 6 лет и никакой мрот никак не влияет на мой доход.
29.05.2018 10:02
- гость -
вы не работаете как вам платят. вам платят как вы работаете.
"на съезде уполномоченных по правам несовершеннолетних"
Эти такие же, как и девица из Самары? Про которую сегодня в СМИ написали, пьяная, за рулем служебной машины, на заднем сиденье пьяный министр.
из Саратова.
Как правило, особо охочи плодиться всякие люмпены - нищеброды, нарики, религиозные фанатики.
вы не работаете как вам платят. вам платят как вы работаете.
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вы о чем? наверно наши чиновники оооочень усердно работаю раз им так платят?
Как правило, особо охочи плодиться всякие люмпены - нищеброды, нарики, религиозные фанатики.
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ну сюда еще можно отнести молодые семьи которые наскребли на первый взнос по ипотеке а как буду за расчитываться не подумали вот и строгают детей что бы часть ипотеки погасить
Ванадий, хорошо что у вас нет желания плодиться, уж лучше люмпены пусть размножаются
29.05.2018 10:14
- гость -
ну сюда еще можно отнести молодые семьи которые наскребли на первый взнос по ипотеке а как буду за расчитываться НЕ ПОДУМАЛИ вот и строгают детей что бы часть ипотеки погасить
Слабоумные так же относятся пусть не люмпенам, но к меньшинствам. Интеллектуального плана.
29.05.2018 10:05
- гость -
29.05.2018 10:02- гость -
вы не работаете как вам платят. вам платят как вы работаете.
Работящая мелкая чиновница вылезла в рабочее время, ду-ра ду-рой, а туда же, рассуждать кто как работает. Ты что тяжелее своей стульчика сдвинула в своей никчёмной "работе", чудо?
Нефиг размножаться
Лучше не будет.
ну сюда еще можно отнести молодые семьи которые наскребли на первый взнос по ипотеке а как буду за расчитываться НЕ ПОДУМАЛИ вот и строгают детей что бы часть ипотеки погасить
Слабоумные так же относятся пусть не люмпенам, но к меньшинствам. Интеллектуального плана.
Да, заметил тенденцию, что умные образованные люди заводят редко больше одного ребенка, а работающие в сфере науки почти 100% только один ребенок
29.05.2018 10:38
- гость -
Да, заметил тенденцию, что умные образованные люди заводят редко больше одного ребенка, а работающие в сфере науки почти 100% только один ребенок
Ответственный, приличный, разумный человек никогда не заведёт даже одного ребёнка, если для этого не будет подходящих условий. Безответственный, невоспитанный, глупый заведёт их сколько угодно - одного, двоих, десятерых. Государство, по хорошему, должно
это дело взять под контроль.
Вонядий, а ты себе бубенцы уже отрезал? Ну чтоб в случае порыва презерватива не размножился случайно. Или у тебя две подруги, правая и левая?