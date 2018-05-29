Американские политологи и дипломаты разместили на сайте Белого дома петицию с призывом к президенту США Дональду Трампу "как можно скорее" организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пишут "Известия".
"К сожалению, сегодня новая холодная война между США и Россией снова представляет экзистенциальную угрозу для народов двух стран и всего мира. Поэтому мы призываем президента Трампа начать прямой диалог с президентом Путиным в поисках надежных договоренностей о взаимной безопасности", — говорится в документе.
Если петиция соберет 100 тысяч подписей до 20 июня, то Белый дом должен будет выступить с официальным заявлением по этому поводу. Подписывать документ могут люди со всего мира, а не только граждане США.
С инициативой выступили президент Американского университета в Москве Эдуард Лозаннский, экс-сотрудник Госдепартамента Джеймс Джатрас, бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. Также в подаче документа участвует вашингтонская общественная организация "Русский дом".
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