Обвиняемый по делу "Зимней вишни" пожарный пройдет еще одну экспертизу

Начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", отправят на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Елену Киселеву.
По ее словам, для этого Генина во вторник, 29 мая, доставят самолетом в Москву в национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. Она уточнила, что его уже осматривали местные психологи, в частности, от МЧС, которые пришли к выводу о его полной вменяемости и отсутствии психических заболеваний, но отметили тяжелое эмоциональное состояние.
"Его состояние обусловлено этим тяжелым пожаром, тяжелой работой, впечатлениями страшными: 40 часов они работали, не покладая рук. В институте Сербского он пройдет дополнительную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Не вижу в этом ничего страшного. Он вполне адаптировался, но отдельные высказывания журналистов его опять выбивают из колеи", — сказала Киселева.
Она также отметила, что лучше бы это время он провел в санатории, встретился бы с женой, о свидании с которой Генин ранее просил суд, но получил отказ.
По ее словам, пожарный общается с родными и близкими только через переписку, в том числе по электронной почте.
Адвокат также предположила, что Генин может не успеть вернуться из Москвы к рассмотрению ходатайства о продлении срока ареста, истекающего 11 июня. Тогда, по ее мнению, ему могут продлить срок содержания под стражей заочно. Возможно, заседание пройдет по конференц-связи.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.
Комментарии
Кто-то получил откаты при переустройстве здания в ТЦ, кто-то получил взятку при приёмке или за то, что никто не замечал этого ТЦ, кто-то напичкал здание горючими дешёвыми стройматериалами, хозяева уж точно не платили налоги с него как положено, кинозалы организовали думая о прибыли, а не о безопасности, понятно даже слепому, что с этого ТЦ имели денежку многие чиновники, причём не рядовые, многие, но только не этот пожарный, который 40 часов не покладая рук тушил пожар, спровоцированный тем, что много жадных до денег чинуш и хозяев таких тц плевали на жизни людей. И этот человек оказался виновным! Что происходит? Почему Тулеев, потерявший на пожаре близкого человека, трусливо и жалобно просил прощения у Путина, у которого не было никого из родных в том крематории. Вот с кабинета Тулеева и надо начинать искать виновных, а то выперли старика и взялись за спасателя, ну и твари же.
еслиб карма существовала, то прокурор и судья с этого процесса когда-нибудь сгорели живьем, а пожарные к ним не поехали, потому-что проходили психо-какуюто экспертизу в это время
Начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", отправят на дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу,
Чиновников бы отправить в туда. нашли козла отпущения. А меж тем в Саратове бухое чиновничье быдло гоняет по дорогам.
Да только ли в Саратове?