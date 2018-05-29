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СМИ: нетрезвая чиновница везла домой спящего саратовского министра финансов

, ИА "Амител"
Правоохранители остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая эффектная блондинка в расстегнутом боди

Фото: кадр из видео

В Саратовской области сотрудники ГИБДД остановили внедорожник Suzuki Grand Vitara, в котором на заднем сиденье спал министр финансов региона Александр Выскребенцев, а за рулем сидела якобы нетрезвая сотрудница администрации одного из районов Саратова Мария Мищенко, пишет "За рулем.рф".

Сразу выяснилось, что до конца мая министр находится в отпуске. Впрочем, в таком случае остается неясным, почему был использован служебный автомобиль. Что касается женщины, то, как заявили ее защитники, она также находится в отпуске, но в декретном, а еще она вообще никогда не пьет. 

Инцидент произошел 25 мая примерно в половине пятого утра. Сотрудники полиции остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая эффектная блондинка в расстегнутом боди. На заднем сиденье машины в спортивных трусах и шлепанцах спал министр Выскребенцев.

Как следует из репортажа телеканала РЕН ТВ, женщина работает специалистом по опеке в администрации Саратова. Что она делала ночью в машине женатого министра, можно только гадать. Девушку привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отделении у нее случилась истерика — она испугалась, что ее посадят в камеру с преступниками.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев инициировал в отношении министра Выскребенцева служебную проверку. ГИБДД также предстоит установить, имел ли место со стороны чиновника факт передачи управления автомобилем нетрезвому лицу. Городская администрация Саратова не исключает служебную проверку в отношении своей сотрудницы. 

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.05.2018 10:08
- гость -

"специалист по опеке"

видимо работала по специальности. Опекала министра.

0  0
29.05.2018 10:11
- гость -

что такое боди?

0  0
29.05.2018 10:17
- гость -

29.05.2018 10:11
- гость -
это такая майка, которая между ног застегивается )

0  0
29.05.2018 10:24
- гость -

Ну и? Все не без греха... Не на работе, не за рулем.. За что прославили?

0  0
29.05.2018 10:27
- гость -


29.05.2018 10:24
- гость -


За заслуги.

0  0
29.05.2018 10:28
- гость -

"...ГИБДД остановили внедорожник Suzuki Grand Vitara, в котором на заднем сиденье спал министр финансов региона Александр Выскребенцев, а за рулем сидела якобы нетрезвая сотрудница администрации одного из районов Саратова Мария Мищенко..."
____________
Аристократия помойки.

0  0
29.05.2018 10:33
- гость -

С такими обязательно прорвемся.Развели как блох министров-авантюристов.

0  0
29.05.2018 10:35
- гость -

Жизнь удалась, а тут вы с камерой, ну зачем?

0  0
29.05.2018 10:35
- гость -

А вот прокурорским и судейским можно ездить и пьяными и в шлепанцах и со специалистами по опеке.

0  0
29.05.2018 10:50
- гость -

Красавчики)))

0  0
29.05.2018 10:53
- гость -

29.05.2018 10:24
- гость -
Все не без греха...

А вот не надо всех вокруг грязью мазать, чтобы самому свиньей не выглядеть.

0  0
29.05.2018 10:57
- гость -

Что она делала ночью в машине женатого министра, можно только гадать

Ойёёй, как бы угадать, что она там делала, что-то же делала.

0  0
29.05.2018 11:00
гость

сколько времени эта блондинистая сотрудница находится в отпуске декретном? с момента, как нетрезвый министр сел в служебное авто и расстегнул ей боди?)

0  0
29.05.2018 11:05
- гость -

А что ему предъявят? Чувак в отпуске. Использование служебного транспорта? Ну, кто служебным не пользуется, если он есть? Хорошо, пускай даже выговор.
Что бабе предъявят? Тоже в отпуске, по беременности и родам. Вообще нечего предъявить.
Отказ от освидетельствования? Штраф и возможное лишение прав по административной линии.
Самый большой кипишь будет у министра дома) Куда это его пьяного везла такая же пьяная баба в расстегнутом нижнем белье)))

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