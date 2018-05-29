Иллюстрации: barnaul.org
Новые зеленые зоны обустроят в Индустриальном районе Барнаула в текущем году, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Так, на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов запланировано провести работы по обрезке деревьев, посадке кустов сирени и оформлению трех цветочных елочек.
Также на пересечении улиц Панфиловцев и Энтузиастов напротив парка спорта Алексея Смертина появится тематической уголок в футбольном стиле. Здесь будут размещены три цветочницы в виде футбольных мячей, лавочки, а в центре уголка будет размещена декоративная композиция в виде футбольного мяча диаметром 70 сантиметров.
Кроме того, новую большую клумбу обустроят напротив торгового центра "Леруа Мерлен". Этот объект украсят цветочными композициями.
Комментарии
А почему бы полноценный парк не построить в Индустриальном районе на месте строящегося эко-рынка (ул.Балтийская-Шумакова)? В ген.плане развития города этого рынка не было, а был запланирован парк. Все уже торговыми центрами застроили, просто погулять с детьми негде!