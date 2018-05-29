Фото: dovidkam.com
Поиски 15-летней девочки из Камня-на-Оби ведут волонтеры — местонахождение подростка неизвестно с 27 мая, сообщается в паблике "Лиза Алерт".
Поисковики уточняют, что школьница может находиться в другом городе.
Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза карие.
Одежда: светло-зеленая толстовка, синие лосины, белые кеды.
Комментарии
выпускной наверно отмечает еще
Фото хорошее. Приметы главные.
Лосины уже переодела?
ох девчонки девчонки что ж вы из дома бежите
рыжая бестыжая(
зеленая толстовка, синие лосины, белые кеды... в толпе не затеряешься...