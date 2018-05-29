Цены на бензин резко выросли в России за одну неделю

В России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные информационно-аналитического центра "Кортес".
Стоимость топлива марки АИ-92 повысилась на 76 копеек и составила 40,76 рубля за литр, цена бензина марки АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизельного топлива подорожал на 79 копеек, до 43,65 рубля.
В Московской топливной ассоциации сообщили, что цены на топливо на столичных заправках выросли за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек, до 43,99 рубля.
Ранее власти пообещали снижение цен на топливо. Так, министр энергетики Александр Новак заявил, что объявленное снижение акцизов на топливо в России позволит избежать существенного колебания цен на бензин. Вице-премьер Дмитрий Козак на прошлой неделе сообщил, что власти приняли решение снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей за тонну от действующих, на бензин — на 3000 рублей.
Комментарии
когда они нажрутся?
Думается, что это ещё не последнее повышение....
Акцизы малость понизят, но налог на добычу значительно повысят - шило на мыло - как бенз дорожал на 2 рубля за 5 недель так и будет, ну может чуточку медленнее.