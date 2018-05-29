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Кредит средней семьи Алтайского края превысил 166 тысяч рублей

, ИА "Амител"
При этом размер вклада в среднем составляет 183 тысячи рублей

Фото: o-nedvizhke.ru

Кредитная задолженность средней алтайской семьи составляет 166 тысяч рублей. Этот показатель устойчиво растет. Такие данные за первый квартал 2018 года приведены на Кредитной карте РФ, подготовленной экспертами Общероссийского народного фронта.

166 395 рублей составляет средняя кредитная задолженность семьи в Алтайском крае. В том числе просроченная — 8,2%. Общий уровень закредитованности продолжает расти и составляет 26%. При этом среднегодовой доход семьи составляет 644 550 рублей, средний размер вклада — 183 813 рублей.

Читайте также: Алтайская семья в среднем имеет кредитов на 145 тысяч рублей

Так, год назад уровень закредитованности составлял 23%, а объем кредита на домохозяйство региона — 145,5 тыс. рублей. Однако просрочки было больше, чем сейчас — 10%.

Еще годом ранее, в начале 2016 года закредитованность была на уровне 26%, объем долга — 145 тысяч на семью в среднем.

В целом по стране за первый квартал 2018 года кредитная задолженность граждан достигла 12,53 трлн рублей (данные Банка России). Она выросла с начала года на 3,25%. В пересчете на каждую российскую семью в среднем из трех человек долг составляет 221,8 тыс. рублей. Это 23% от ее среднегодового дохода.

Однако произошло снижение доли просроченной задолженности населения с 7% до 6,7%.

"Рост кредитования наблюдается во всех сегментах — от кредитных карт до ипотеки и составляет десятки процентов. Беспрецедентный рост ипотеки — это очень важный показатель", — прокомментировал руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов.

На первый квартал 2018 года выдано 299,4 тыс. кредитов. Это на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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