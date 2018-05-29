Повышение возраста совершеннолетия до 21 года предрекли в Госдуме

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил о скором повышении возраста совершеннолетия в России до 21 года, сообщает РИА Новости.
"Тенденция к тому, чтобы сделать возраст совершеннолетия в 21 год, в общем, мировая. Я считаю, что рано или поздно мы к этому придем", — подчеркнул Огуль.
Он напомнил, что с 1965 года в нашей стране действует подготовленная Академией педагогических наук СССР периодизация, согласно которой юношеский возраст для мальчиков продолжается до 21 года, для девочек — до 20.
"Можно долго спорить, считать ли совершеннолетием юношеский возраст, но вот употреблять табак и алкоголь в юношеском возрасте лучше запретить", — отметил Огуль.
Огуль отметил, что в России в настоящее время значительно "помолодели" болезни сердечно-сосудистой системы, а алкоголь и табак являются как раз теми факторами, которые эти болезни провоцируют.
"Конечно, одного запрета мало, и нужна систематическая работа по профилактике вредных привычек — со школьной скамьи", — подчеркнул народный избранник.
Комментарии
Призыв тоже перенесите)
Ага, дать в руки автомат и послать умирать, эт можно. А бухнуть уже ни ни...
Детям в армии служить никак нельзя! Каково мнение детской омбутсвумен?
Ага, дать в руки автомат и послать умирать, эт можно. А бухнуть уже ни ни...
________________________
так молодняк и так сейчас не бухает, на спайсах и таблетках через одного сидят
а голосовать надо разрешить с 35 лет)
алименщикам не повезло
Главное лишить молодёжь избирательного права, а то там через одного сторонники Навального и революций.
Можно долго спорить, считать ли совершеннолетием юношеский возраст, но вот употреблять табак и алкоголь в юношеском возрасте лучше запретить
Так употреблять табак и алкоголь в юношеском возрасте сейчас разве разрешено? А некоторые бухают не по-детски, а пиво литрами. И для чего тогда закон? Чтобы больше проверяющих и они могли штрафовать продавщиц? Подойдёт покупатель, ему 21 год и 1 день, паспорта с собой нет, она ему покажите, мол, паспорт, а он не обязан, не обслужила, он может пожаловаться, а может он несовершеннолетний, ей как догадаться, у него и борода по грудь может быть и в 19 лет, особенно если кауказец.
ну и алименты теперь сверху 3 года платить
Дети сидят в гаджетах, едят чипсы и кока-колу, подвижные игры не играют, дышат выхлопными газами, у них к 16 годам остеохандроз как у 70 летних...
а тут озаботились табаком и алкоголем? и всего то?