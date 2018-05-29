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Повышение возраста совершеннолетия до 21 года предрекли в Госдуме

, ИА "Амител"
"Употреблять табак и алкоголь в юношеском возрасте лучше запретить", - отметил депутат

Фото: davydov-index.livejournal.com

Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил о скором повышении возраста совершеннолетия в России до 21 года, сообщает РИА Новости.

"Тенденция к тому, чтобы сделать возраст совершеннолетия в 21 год, в общем, мировая. Я считаю, что рано или поздно мы к этому придем", — подчеркнул Огуль.

Он напомнил, что с 1965 года в нашей стране действует подготовленная Академией педагогических наук СССР периодизация, согласно которой юношеский возраст для мальчиков продолжается до 21 года, для девочек — до 20.

"Можно долго спорить, считать ли совершеннолетием юношеский возраст, но вот употреблять табак и алкоголь в юношеском возрасте лучше запретить", — отметил Огуль.

Огуль отметил, что в России в настоящее время значительно "помолодели" болезни сердечно-сосудистой системы, а алкоголь и табак являются как раз теми факторами, которые эти болезни провоцируют.

"Конечно, одного запрета мало, и нужна систематическая работа по профилактике вредных привычек — со школьной скамьи", — подчеркнул народный избранник.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.05.2018 11:06
- гость -

Призыв тоже перенесите)

0  0
29.05.2018 11:14
Дмитрий

Ага, дать в руки автомат и послать умирать, эт можно. А бухнуть уже ни ни...

0  0
29.05.2018 11:17
- гость -

Детям в армии служить никак нельзя! Каково мнение детской омбутсвумен?

0  0
29.05.2018 11:17
- гость -

Ага, дать в руки автомат и послать умирать, эт можно. А бухнуть уже ни ни...
________________________
так молодняк и так сейчас не бухает, на спайсах и таблетках через одного сидят

0  0
29.05.2018 11:27
- гость -

а голосовать надо разрешить с 35 лет)

0  0
29.05.2018 11:27
- гость -

алименщикам не повезло

0  0
29.05.2018 11:29
- гость -

Главное лишить молодёжь избирательного права, а то там через одного сторонники Навального и революций.

0  0
29.05.2018 12:23
- гость -

Можно долго спорить, считать ли совершеннолетием юношеский возраст, но вот употреблять табак и алкоголь в юношеском возрасте лучше запретить

Так употреблять табак и алкоголь в юношеском возрасте сейчас разве разрешено? А некоторые бухают не по-детски, а пиво литрами. И для чего тогда закон? Чтобы больше проверяющих и они могли штрафовать продавщиц? Подойдёт покупатель, ему 21 год и 1 день, паспорта с собой нет, она ему покажите, мол, паспорт, а он не обязан, не обслужила, он может пожаловаться, а может он несовершеннолетний, ей как догадаться, у него и борода по грудь может быть и в 19 лет, особенно если кауказец.

0  0
29.05.2018 12:27
- гость -

ну и алименты теперь сверху 3 года платить

0  0
29.05.2018 12:40
- гость -

Дети сидят в гаджетах, едят чипсы и кока-колу, подвижные игры не играют, дышат выхлопными газами, у них к 16 годам остеохандроз как у 70 летних...
а тут озаботились табаком и алкоголем? и всего то?

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