Заместитель председателя палаты регионов Галина Карелова заявила, что в Совете Федерации готов первый вариант законопроекта о многодетных семьях, пишет "Парламентская газета".
Полагается, что законопроект закрепит правовой статус и основные меры поддержки многодетных семей.
"В ближайшее время мы соберем заседание рабочей группы, члены которой высказывали свои предложения о том, что должно быть в этом законе. И обсудим, насколько мы готовы выносить этот законопроект на более широкое обсуждение или вносить его в Госдуму", — отметила Карелова.
По ее словам, сенаторы попытались максимально полно учесть все предложения, высказанные членами рабочей группы.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что закон о многодетных семьях должен появиться до конца 2018 года.
Она напомнила, что в минувшем году завершилось выполнение Национальной стратегии действий в интересах детей, в рамках которой поддержке семьи было уделено первостепенное внимание.
"Законодательство в сфере поддержки семей с детьми постоянно совершенствуется, охватывает все направления, все вопросы укрепления семьи, ее финансовой и иной поддержки. Поэтому я пока не вижу необходимости в отдельной стратегии по защите интересов семьи", — подчеркнула Валентина Матвиенко.
В группу по подготовке законопроекта вошли представители министерств, ведомств, члены Совфеда, депутаты Госдумы, уполномоченный по правам ребёнка и представители общественных организаций.
Комментарии
очередное очковтирательство
Такой дурью маются. Отдельный закон для многодетных? Ну давайте по другим категориям отдельные законы ваять! Для малодетных, для бездетных, для холостяков, для одиноких дам, для разведённых, для дам с кошками, для..
Многодетных мизер и 99% - люмпены, для одного процента адекватных семей из числа многодетных, которые и сами по себе занимают малую долю в общей структуре семей и отдельный закон...
Блин, лучше б совфед так и оставался бесполезной структурой, чем заниматься такими тупыми инициативами.
А что еще не все участки на болотах и возле кладбищ раздали?
Видимо, с выделенных для этой категории денежек кто-то хорошо наживается, иначе фигу чинуши пошевелятся для тех кто беднее их.